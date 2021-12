Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : acquisition d'Origimm Biotechnology information fournie par Cercle Finance • 01/12/2021 à 08:00









(CercleFinance.com) - Sanofi annonce la signature d'un accord portant sur l'acquisition d'Origimm Biotechnology, société autrichienne spécialisée dans la R&D d'antigènes qui visent à moduler la réponse immunitaire dans les maladies de la peau associées au microbiote cutané. Avec cette acquisition, le géant français de la santé 'poursuit l'exécution de sa stratégie globale Play to Win, la recherche des opportunités de croissance et le développement d'un portefeuille de candidats-vaccins de tout premier plan'. Cette opération lui permettra en particulier d'ajouter ORI-001, candidat-vaccin thérapeutique contre l'acné vulgaire qui touche des millions de personnes dans le monde, à son portefeuille de projets au stade de développement précoce.

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris +2.36%