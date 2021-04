SANOFI acquiert une biotech américaine spécialisée dans l'ARN messager

(AOF) - Sanofi (-0,27% à 84,83 euros) poursuit ses emplettes parmi les biotechs spécialisées qu'ils considèrent comme prometteuses et à un prix encore accessible. Le laboratoire, fidèle à sa stratégie de croissance externe ciblée sur ses priorités : oncologie, immunologie, vaccins, maladies rares...), au détriment de spécialités moins rentables, comme le diabète et les maladies cardiovasculaires et de sa R&D interne, vient d'annoncer le rachat de l'américain Tidal Therapeutics pour 160 millions de dollars, auquel viendront s'ajouter des paiements pouvant atteindre 310 millions supplémentaires.

La spécialité de Tidal n'a pas, pratiquement, plus de secret pour personne depuis les succès des vaccins de BionTech et Moderna contre le Covid-19. La biotech développe en effet des agents thérapeutiques qui font appel à une technologie ARN messager (ARNm) unique de reprogrammation in vivo des cellules immunitaires.

Cette nouvelle plateforme technologique va accroître les capacités de recherche de Sanofi dans les domaines de l'immuno-oncologie et des maladies inflammatoires, et présente un fort potentiel d'application à d'autres maladies.

Actuellement, Tidal Therapeutics a des programmes précliniques en cours, y compris la reprogrammation in vivo des cellules T ou d'autres types de cellules immunitaires pour des indications cancéreuses.

" Cette technologie de nouvelle génération, prête à l'emploi, a le potentiel de rendre les traitements à base de cellules CAR-T accessibles à un plus grand nombre de patients ", a expliqué Frank Nestle, responsable Monde de la Recherche et chief scientific officer de Sanofi. " La plateforme sous-jacente de ciblage de l'ARNm peut créer des approches thérapeutiques de rupture en oncologie et en immunologie. "

Cette opération confirme la stratégie de Sanofi d'utiliser ses liquidités pour renforcer son pipeline en achetant des petites et moyennes entreprises de biotechnologie. En janvier, le français a acquis la biotech britannique spécialisée en immunologie Kymab pour au moins 1,1 milliard de dollars.

En novembre dernier, Sanofi avait acquis la biotech Kiadis pour 308 millions d'euros et en mai, l'américain Principia Biopharma pour 3,7 milliards de dollars.

D'excellentes perspectives pour le secteur

Selon Moody's le chiffre d'affaires du secteur devrait progresser de 4 à 6 % en 2021, contre 2 à 4 % prévus initialement.

Les cinq premiers fabricants de vaccins (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Novavax et Johnson & Johnson) devraient fortement bénéficier de cette croissance, même si des incertitudes existent sur les capacités de production. Les fabricants de traitements (Gilead, Eli Lilly et Regeneron notamment) ne devraient pas être en reste.

A côté des opportunités existent également des menaces au rang desquelles figurent les baisses de prix potentielles, en particulier aux États-Unis, premier marché mondial. La montée en puissance des biosimilaires (génériques des médicaments biologiques) devrait également contribuer à tirer les prix vers le bas.