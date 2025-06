Sanofi achète le groupe biopharmaceutique américain Blueprint pour 9,1 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails)

Le groupe pharmaceutique français Sanofi SASY.PA a accepté d'acheter la société américaine Blueprint Medicines Corporation BPMC.O , une société biopharmaceutique spécialisée dans la mastocytose systémique, une maladie immunologique rare, ont annoncé les deux sociétés lundi. Selon les termes de l'acquisition, Sanofi paiera 129,00 dollars par action en numéraire, ce qui représente une valeur nette d'environ 9,1 milliards de dollars.

L'acquisition "représente une avancée stratégique pour nos portefeuilles de produits rares et d'immunologie. Elle enrichit notre portefeuille et accélère notre transformation en leader mondial de l'immunologie", a déclaré Paul Hudson, directeur général de Sanofi.

L'accord ajoutera à au portefeuille de Sanofi le médicament Ayvakit/Ayvakyt (avapritinib), approuvé aux États-Unis et dans l'Union européenne, ainsi qu'un portefeuille prometteur de produits immunologiques avancés et en phase précoce de développement. La présence établie de Blueprint auprès des allergologues, des dermatologues et des immunologistes devrait également permettre à Sanofi d'enrichir son portefeuille de produits immunologiques en pleine croissance, ont indiqué les deux sociétés. Ayvakit/Ayvakyt est le seul médicament approuvé pour la mastocytose systémique avancée et indolente, une maladie immunologique rare, qui se caractérise par l'accumulation et l'activation de mastocytes aberrants dans la moelle osseuse, la peau, le tractus gastro-intestinal et d'autres organes. L'acquisition apportera également l'élénestinib, un médicament de nouvelle génération pour la mastocytose systémique, ainsi que le BLU-808, un inhibiteur de KIT de type sauvage hautement sélectif et puissant, administré par voie orale, qui a le potentiel de traiter un large éventail de maladies en immunologie.

Outre 129,00 $ par action en espèces à la clôture de l'accord, les actionnaires de Blueprint recevront également un droit à valeur conditionnelle non négociable (CVR) qui permettra à son détenteur de recevoir deux paiements d'étape potentiels de 2 $ et 4 $ par CVR pour l'atteinte, respectivement, de futures étapes de développement et de réglementation pour le BLU-808. La valeur totale des capitaux propres de la transaction, y compris les paiements potentiels des CVR, représente environ 9,5 milliards de dollars sur une base entièrement diluée.

Paul Hudson a déclaré que cette opération complétait les acquisitions récentes d'autres médicaments en phase de démarrage qui restent le principal domaine d'intérêt de Sanofi et a ajouté que Sanofi conservait une capacité non négligeable pour de nouvelles acquisitions.