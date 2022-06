Sanofi accorde à Regeneron les droits de licence exclusifs sur Libtayo à l’échelle mondiale

(AOF) - Sanofi restructure sa collaboration en immuno-oncologie avec Regeneron Pharmaceuticals. Aux termes du nouvel accord de collaboration et de licence, modifié et mis à jour, Regeneron obtiendra les droits de licence exclusifs sur Libtayo (cemiplimab). Sanofi recevra un paiement initial de 900 millions de dollars et des redevances de 11 % sur les ventes nettes mondiales de Libtayo.

Sanofi sera également éligible à un paiement d'étape réglementaire de 100 millions de dollars, ainsi qu'à des paiements d'étape en lien avec les ventes réalisées qui pourront atteindre 100 millions de dollars au cours des deux prochaines années.

L'accord global de collaboration et de licence en immuno-oncologie liant Sanofi et Regeneron a été conclu en 2015. Jusqu'à présent, les deux entreprises se sont partagé à égalité les bénéfices d'exploitation générés par les ventes de Libtayo dans le monde et commercialisaient conjointement ce produit aux États-Unis – Sanofi étant l'unique responsable de sa commercialisation ailleurs dans le monde.

La réalisation de cette opération reste soumise aux autorisations des autorités de la concurrence et devrait être définitive au troisième trimestre de 2022.