Sanofi : accord pour une OPA sur Translate Bio

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce avoir conclu un accord définitif pour se porter acquéreur de la totalité des actions en circulation de Translate Bio au prix de 38 dollars par action, soit une transaction en numéraire valorisée autour de 3,2 milliards de dollars. 'Translate Bio apporte une plateforme de technologie de l'ARNm et une solide expertise à notre recherche, renforçant notre capacité à explorer les promesses de cette technologie', explique le directeur général du géant français de la santé, Paul Hudson. L'OPA, que Sanofi prévoit de financer avec sa trésorerie disponible, devrait débuter dans le courant du mois. Sous réserve de satisfaction ou de dispense des conditions de clôture usuelles, l'opération devrait être finalisée au troisième trimestre 2021.

