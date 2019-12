Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : accord pour l'acquisition de Synthorx Cercle Finance • 09/12/2019 à 07:20









(CercleFinance.com) - Sanofi annonce avoir conclu avec Synthorx un accord définitif pour acquérir de la totalité de ses actions en circulation à raison de 68 dollars par action, soit une transaction en numéraire valorisée approximativement à 2,5 milliards de dollars. 'Le principal actif, THOR-707, est étudié dans le traitement de plusieurs tumeurs solides, en monothérapie ou en association avec des inhibiteurs de checkpoint immunitaire et de futurs agents d'immunothérapie', souligne le géant français de la santé. Sanofi prévoit de financer cette opération avec sa trésorerie disponible. L'offre publique d'achat devrait débuter en décembre 2019 et sa finalisation, soumise à diverses conditions, devrait intervenir au premier trimestre 2020.

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris +0.52%