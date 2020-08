Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : accord pour l'acquisition de Principia Biopharma Cercle Finance • 17/08/2020 à 08:50









(CercleFinance.com) - Sanofi fait part d'un accord définitif pour l'acquisition, par voie d'OPA, de la totalité des actions en circulation de Principia Biopharma au prix de 100 dollars l'action, soit une transaction en numéraire valorisée à environ 3,68 milliards de dollars. Cette opération lui permettra un renforcement des principaux domaines de R&D dans les maladies auto-immunes et allergiques, avec notamment un contrôle intégral de l'inhibiteur BTK à pénétration cérébrale SAR442168 dans le traitement de la sclérose en plaques. La finalisation de l'OPA est soumise à diverses conditions, en particulier à l'apport d'au moins la majorité des actions en circulation. Sous réserve de satisfaction ou de dispense de ces conditions, l'opération devrait être finalisée au quatrième trimestre 2020.

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris +0.33%