Sanofi : accord pour l'acquisition de Kymab

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce un accord pour l'acquisition de Kymab, entreprise biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique d'anticorps monoclonaux humains ayant des indications en immunologie et immuno-oncologie. Le géant français de la santé versera pour cela un paiement initial d'environ 1,1 milliard de dollars, assorti de paiements d'étape pouvant atteindre 350 millions de dollars, en fonction de la réalisation de différentes phases de développement. Sanofi prévoit de financer cette opération avec sa trésorerie disponible. Sa finalisation, attendue au premier trimestre 2021, est assujettie à diverses conditions, en particulier à l'expiration de la période d'attente prévue par la loi antitrust américaine.

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris +0.72%