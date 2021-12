Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi: accord pour l'acquisition d'Amunix Pharmaceuticals information fournie par Cercle Finance • 21/12/2021 à 07:07









(CercleFinance.com) - Sanofi annonce un accord visant l'acquisition de la société d'immuno-oncologie Amunix, qui lui apportera un portefeuille prometteur de développement d'immunothérapies avec le premier candidat AMX-818, qui devrait passer en phase clinique au début de 2022.



Aux termes de l'accord, le géant français de la santé fera l'acquisition d'Amunix pour un paiement initial d'un milliard de dollars, assorti de 225 millions de dollars de paiements d'étape, en fonction de la réalisation de certains objectifs de développement.



La clôture de la transaction est subordonnée à l'expiration de la période d'attente prévue par la loi antitrust américaine Hart-Scott-Rodino de 1976 et à d'autres conditions usuelles. Sanofi prévoit de finaliser cette acquisition au premier trimestre 2022.





Valeurs associées SANOFI Euronext Paris +0.01%