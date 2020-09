Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : accord de précommande avec Bruxelles Cercle Finance • 18/09/2020 à 13:06









(CercleFinance.com) - Le gouvernement français fait part de la signature par la Commission européenne d'un accord de précommande de 300 millions de doses du vaccin contre la Covid-19 en cours de développement par Sanofi et GSK, qui pourrait être disponible courant 2021. 'Ce futur contrat permettra à chaque Etat-membre de l'Union européenne de commander à des conditions avantageuses le vaccin, une fois que celui-ci aura apporté suffisamment de preuves de son efficacité et de l'absence d'effets secondaires', précise Paris. 'La France est engagée aux côtés de ses partenaires européens pour soutenir un accès juste et équitable aux vaccins contre la Covid-19, dans les meilleures conditions de sécurité pour les populations', rappelle le gouvernement.

