Sanofi: accord de licence exclusif avec Vir Biotechnology

(CercleFinance.com) - La biotech américaine Vir Biotechnology a annoncé jeudi soir la signature d'un accord de licence exclusif au niveau mondial avec le groupe pharmaceutique français Sanofi.



Le projet porte sur l'utilisation exclusive de trois recruteurs de lymphocytes T (TCE) découverts par Vir en vue du développement du portefeuille d'immuno-oncologie et des agents biologiques rachetés par Sanofi auprès d'Amunix Pharmaceuticals.



Il s'agit de SAR446309 (en phase 1 dans les cancers du sein et colorectaux), de SAR446329 (en phase 1 dans le cancer de la prostate) et de SAR446368 (en phase 1 dans plusieurs cancer dont le carcinome rénal), est-il précisé dans le communiqué.



L'objectif, selon les deux partenaires, va consister à exploiter l'activité protéasique élevée du microenvironnement tumoral en vue d'activer spécifiquement les médicaments dans les tissus tumoraux.



Avec l'utilisation des recruteurs de lymphocytes T (TCE), Vir dit vouloir solutionner le problème toujours important de la toxicité traitements anticancéreux.





Valeurs associées SANOFI 97,48 EUR Euronext Paris +2,58%