Sanofi: accord de licence avec Maze dans la maladie de Pompe

(CercleFinance.com) - L'américain Maze Therapeutics a annoncé lundi la conclusion d'un accord de licence avec Sanofi concernant le développement et la commercialisation d'un traitement oral contre la maladie de Pompe.



Le composé, baptisé MZE001, a récemment fait l'objet d'une étude de phase I qui a montré que le médicament était bien toléré chez des individus sains.



Selon les termes de l'accord, Maze recevra un paiement initial de 150 millions de dollars qui pourrait être suivi de versements pouvant atteindre 600 millions de dollars en fonction de l'avancée du programme, sans compter les éventuelles redevances sur les ventes futures du produit.



La maladie de Pompe est une maladie neuromusculaire rare (myopathie) susceptible de compromettre la capacité des patients à bouger et à respirer.



Elle est liée au dysfonctionnement d'une enzyme sur lequel MZE001 agit en évitant l'accumulation de glycogène dans les cellules musculaires de l'organisme.





