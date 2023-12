Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sanofi: accord de collaboration étendu avec Exscientia information fournie par Cercle Finance • 21/12/2023 à 14:10









(CercleFinance.com) - La start-up britannique Exscientia a annoncé jeudi une extension de son accord de collaboration stratégique avec Sanofi, qui va se trouver renforcé par un nouveau programme.



La société de technologie pharmaceutique axée sur l'intelligence artificielle (IA) dit avoir identifié une nouvelle cible montrant un degré d'efficacité prometteur selon les données préliminaires qu'elle a pu récoltées.



Les deux entreprises avaient conclu l'an dernier un accord de recherche portant sur le développement de jusqu'à 15 nouvelles petites molécules candidates en oncologie et immunologie, à l'aide de la plateforme d'IA d'Exscientia.



Cette technologie de médecine personnalisée permet l'intégration d'échantillons de tissus humains primaires dans le processus de recherche et de découverte de médicaments.



Aux termes du nouvel accord, Exscientia recevra de Sanofi un versement initial de 45 millions de dollars, auquel pourraient s'ajouter des paiements et des redevances de plus de 300 millions de dollars.



Le versement initial en numéraire de 45 millions de dollars devrait apparaître dans les résultats financiers du premier trimestre 2024 d'Exscientia, dont le titre était attendu en hausse de 8% jeudi sur le Nasdaq.





Valeurs associées SANOFI Euronext Paris -0.40%