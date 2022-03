Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi: accord de collaboration avec Seagen information fournie par Cercle Finance • 16/03/2022 à 11:47









(CercleFinance.com) - Sanofi annonce la conclusion d'un accord exclusif de collaboration avec Seagen en vue de la conception, du développement et de la commercialisation de conjugués anticorps-médicament (ADC) contre jusqu'à trois formes de cancer.



Cette collaboration prendra appui sur la technologie de Sanofi en anticorps monoclonaux et celle de Seagen en ADC, anticorps conçus pour délivrer des médicaments anticancéreux puissants aux cellules tumorales exprimant une protéine spécifique.



Les deux groupes co-financeront les activités de développement globales et partageront les bénéfices à parts égales. De plus, Sanofi versera un montant forfaitaire à Seagen pour chacune des trois cibles sélectionnées.





