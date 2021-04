Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : accord avec Moderna pour la fabrication du vaccin Cercle Finance • 26/04/2021 à 14:57









(CercleFinance.com) - Moderna annonce ce lundi avoir conclu un accord avec Sanofi pour la fabrication finale et l'emballage de son vaccin contre la Covid-19 aux États-Unis, pour un total de 200 millions de doses, à compter de septembre prochain. Sanofi s'appuira sur les installations de son site de Ridgefield, au New Jersey. 'Cette production supplémentaire nous aidera à continuer d'intensifier notre capacité de fabrication aux États-Unis', explique la société de biotechnologies américaine.

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris +0.36%