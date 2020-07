Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : accord avec Londres pour des doses de vaccins Cercle Finance • 29/07/2020 à 07:42









(CercleFinance.com) - Les deux géants de la santé Sanofi et GSK font part d'un accord avec le gouvernement britannique visant la fourniture de 60 millions de doses de leur vaccin contre la Covid-19, sous réserve de la signature d'un contrat définitif. 'Le candidat-vaccin repose sur la technologie de protéine recombinante que Sanofi a employée pour produire un vaccin contre la grippe et sur la technologie éprouvée de production d'adjuvants à usage pandémique mise au point par GSK', expliquent-ils. Ils s'engagent à fournir ce vaccin 'à un prix abordable et à le mettre à la disposition de tous'. Des discussions sont en cours avec la Commission européenne, avec la France et l'Italie dans l'équipe de négociation, et d'autres gouvernements pour garantir un accès mondial.

