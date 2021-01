Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : accord avec BioNTech pour produire son vaccin Cercle Finance • 27/01/2021 à 08:22









(CercleFinance.com) - Sanofi et BioNTech annoncent avoir conclu un accord aux termes duquel le géant français de la santé prêtera son concours à la société allemande pour la fabrication et la fourniture de son vaccin contre la Covid-19 qui est codéveloppé avec Pfizer. Il lui donnera à l'accès à son outil de production et à son savoir-faire afin de produire plus de 125 millions de doses en Europe. Les premiers lots de vaccins seront distribués par les installations de production de Sanofi situées à Francfort à partir de l'été 2021. 'En tout premier lieu, nous allons poursuivre le développement de nos propres candidats-vaccins contre la Covid-19, parallèlement à cette collaboration industrielle', a déclaré Paul Hudson, directeur général de Sanofi.

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris -1.89%