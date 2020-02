Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi accepte de payer $ 11,85 millions pour régler un litige aux USA Reuters • 28/02/2020 à 22:56









BOSTON, 28 février (Reuters) - Le laboratoire pharmaceutique Sanofi SASY.PA a accepté de verser près de 11,85 millions de dollars (10,6 millions d'euros environ) pour régler un litige sur l'utilisation présumée d'une organisation caritative pour favoriser la prescription d'un de ses médicaments contre la sclérose en plaques. Le groupe précise dans un communiqué diffusé vendredi que ce règlement conclu avec le département américain de la Justice reflète sa volonté de refermer cette enquête et de continuer de se concentrer sur les besoins de ses patients. Mais, ajoute Sanofi, "il ne constitue aucune reconnaissance de culpabilité". Les faits qui lui étaient reprochés sont liés à des donations financières effectuées en 2015 et 2016 au profit d'une association caritative qui aide des patients bénéficiant de la couverture fédérale Medicare à couvrir les surcoûts de médicaments. (Nate Raymond version française Henri-Pierre André)

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris -5.10%