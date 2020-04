Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : abondement de deux souches obligataires Cercle Finance • 07/04/2020 à 07:42









(CercleFinance.com) - Le géant de la santé Sanofi annonce avoir réalisé un abondement de deux souches obligataires pour un montant de 500 millions d'euros, obligations émises dans le cadre du programme Euro Medium Term Note. Ces deux tranches à taux fixe de 250 millions d'euros chacune, portent les montants totaux des souches échéance avril 2025 et avril 2030 à un milliard d'euro chacune, et portent intérêts aux taux annuels respectifs de 1,000% et 1,500%. La transaction permet à l'entreprise de réduire le coût moyen et d'allonger la maturité moyenne de sa dette. Sanofi affectera le produit net de l'émission de ces obligations aux besoins généraux de l'entreprise.

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris +4.26%