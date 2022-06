Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : +5%, accroche la barre des 100E information fournie par Cercle Finance • 24/06/2022 à 18:23









(CercleFinance.com) - Belle fin de semaine pour Sanofi (+5%) qui accroche la barre des 100E à l'issue d'une séance de hausse funiculaire (algorithmique).

Le titre retrace son zénith du 6 juin et se rapproche du zénith du 4 avril (101,8E), le zénith annuel des 104,2E du 25 mai semblant de nouveau accessible





Valeurs associées SANOFI Euronext Paris +5.02%