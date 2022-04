Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : +4% vers 103,6E, record absolu information fournie par Cercle Finance • 08/04/2022 à 16:12









(CercleFinance.com) - Sanofi grimpe de +4% vers 103,6E : le franchissement en force de la résistance des 95E puis de la résistance historique des 101E de début août 2015 valide un scénario de hausse moyen terme vers 105E puis 126E





Valeurs associées SANOFI Euronext Paris +3.75%