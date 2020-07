Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : 3ème séance de repli, jusque sur 90,75E Cercle Finance • 23/07/2020 à 18:19









(CercleFinance.com) - Sanofi aligne une 3ème séance de repli consécutif, jusque sur 90,75E après un contrepîed intraday brutal sous 95,82E survenu le 21 juillet (un véritable 'bull trap'). Le titre devra s'efforcer de préserver le support oblique moyen terme qui gravite vers 90E puis surtout le plancher des 88,9E du 10 juillet, au risque de rechuter rapidement au contact des 86E (zone de soutien testée fin mai).

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris -0.45%