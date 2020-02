Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanne Group : nette hausse, un analyste en soutien Cercle Finance • 12/02/2020 à 16:03









(CercleFinance.com) - Le titre Sanne Group avance nettement ce mercredi (+10%), porté par l'analyste Jefferies qui annonce initier sa couverture avec une recommandation 'achat'. 'La transformation d'un spécialiste de l'entrepreneuriat à une organisation mondiale est rarement facile et l'expérience de Sanne n'a pas été différente. Cependant, l'exécution s'améliore et notre analyse confirme les fondamentaux attractifs du secteur', apprécie le broker. Jefferies fixe ainsi son premier objectif de cours à 735 pence, pour un potentiel de +25%.

Valeurs associées SANNE GROUP LSE +9.75%