Sanne Group : Liberum confirme son opinion

(CercleFinance.com) - Liberum estime qu'il y a des risques de ralentissement à court terme sur la croissance du groupe. En conséquence, Liberum confirme son conseil à conserver avec un objectif de cours de 650P. ' Du côté positif, la croissance des activités du groupe au cours de 2019 était conforme à nos attentes, tout comme l'amélioration des marges d'exploitation. Du côté négatif, le ralentissement des nouveaux contrats soulève des questions sur la capacité du groupe à maintenir une croissance organique à deux chiffres ' indique Liberum. ' Nous anticipons déjà un ralentissement sur l'année 2020 et nous pensons que cela pourrait être considéré comme un élément négatif par les investisseurs qui voient cela comme un facteur clé '. ' Les perspectives de croissance organique à court terme et les marges et l'activité CPC donnent des raisons d'être plus prudent ' rajoute le bureau d'analyses.

Valeurs associées SANNE GROUP LSE +1.33%