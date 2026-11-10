Sanmina s'envole grâce à des résultats encourageants au quatrième trimestre

** Les actions de Sanmina Corp SANM.O progressent de 13,5 % à 169,90 dollars en pré-ouverture
** Le fournisseur de solutions industrielles affiche un BPA ajusté de 4,43 $ pour le quatrième trimestre , dépassant ainsi l'estimation moyenne des analystes de 3,27 $, selon les données compilées par LSEG
** Elle table sur un BPA ajusté compris entre 15,50 et 17,50 dollars pour l'exercice 2027, soit un niveau supérieur à l'estimation de 14,07 dollars
** Ces résultats reflètent une demande généralisée et les retombées positives de l’intégration de ZT Systems, qui a renforcé les activités de SANM dans les infrastructures cloud et d’IA
** SANM annonce un chiffre d’affaires de 3,86 milliards de dollars au quatrième trimestre, dépassant également les estimations de 3,48 milliards de dollars
** Trois des sept courtiers attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou supérieure, et quatre “conserver”; l’objectif de cours médian est de 223 $ – données LSEG
** À la dernière clôture, le titre affichait une baisse de 0,3 % depuis le début de l’année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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