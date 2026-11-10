Sanmina s'envole grâce à des résultats encourageants au quatrième trimestre

** Les actions de Sanmina Corp SANM.O progressent de 13,5 % à 169,90 dollars en pré-ouverture

** Le fournisseur de solutions industrielles affiche un BPA ajusté de 4,43 $ pour le quatrième trimestre , dépassant ainsi l'estimation moyenne des analystes de 3,27 $, selon les données compilées par LSEG

** Elle table sur un BPA ajusté compris entre 15,50 et 17,50 dollars pour l'exercice 2027, soit un niveau supérieur à l'estimation de 14,07 dollars

** Ces résultats reflètent une demande généralisée et les retombées positives de l’intégration de ZT Systems, qui a renforcé les activités de SANM dans les infrastructures cloud et d’IA

** SANM annonce un chiffre d’affaires de 3,86 milliards de dollars au quatrième trimestre, dépassant également les estimations de 3,48 milliards de dollars

** Trois des sept courtiers attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou supérieure, et quatre “conserver”; l’objectif de cours médian est de 223 $ – données LSEG

** À la dernière clôture, le titre affichait une baisse de 0,3 % depuis le début de l’année