Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sangamo : en hausse, un broker en soutien Cercle Finance • 09/12/2019 à 16:19









(CercleFinance.com) - Le titre Sangamo avance ce lundi de +1,5%, porté par l'analyste Jefferies qui confirme sa recommandation 'achat', après des nouvelles positives concernant la thérapie génique SB-525. 'Nous estimons que nous avons besoin de voir des données sur 12 et 18 mois afin d'avoir une meilleure idée de la différence d'efficacité par rapport aux concurrents. Cependant, à efficacité équivalente, il y a probablement plusieurs avantages pour le produit Sangamo', relève le broker. Jefferies confirme ainsi son objectif de cours de 19 dollars sur le titre.

Valeurs associées SANG THERAP NASDAQ -6.86%