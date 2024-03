Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sandoz: un nouveau site de production à Kundl information fournie par Cercle Finance • 21/03/2024 à 15:38









(CercleFinance.com) - Sandoz a inauguré aujourd'hui un nouveau site de production à Kundl, en Autriche, afin de mettre à disposition d'un plus grand nombre de patients des médicaments fabriqués en Europe.



L'investissement représente un montant de 50 millions d'euros dans l'extension du site de Kundl.



La nouvelle installation et les lignes de production automatisées augmentent considérablement la capacité de production avec une hausse de 20 % par rapport à la capacité actuelle de 200 millions de boites par an.



Kundl dispose désormais d'une capacité de production de 240 millions de boîtes par an, plus du double par rapport aux niveaux de production de 2021.



' Avec une surface de production de 3 000 m2, les technologies innovantes utilisées permettent désormais de produire un milliard de comprimés de pénicilline supplémentaires et de doubler la quantité de production des suspensions orales en poudre (POS), principalement utilisées dans les traitements pédiatriques ' indique le groupe.





