Sandoz: un biosimilaire vise les maladies inflammatoires

(CercleFinance.com) - Sandoz a annoncé jeudi le lancement en Europe de Pyzchiva, une version biosimilaire du médicament contre les maladies inflammatoires ustekinumab initialement développé par Samsung Bioepis.



Dans un communiqué, le laboratoire suisse précise que Pyzchiva est indiqué pour le traitement de toutes les affections visées par le médicament de référence, à savoir le psoriasis en plaques, l'arthrite psoriasique la maladie de Crohn et le psoriasis en plaque pour les patients pédiatriques âgés de plus de six ans et pesant plus de 60 kg.



Dans un communiqué, Sandoz rappelle que l'Europe affiche le taux de prévalence le plus élevé du monde en ce qui concerne le psoriasis, avec 6,4 millions d'individus touchés.



Pour mémoire, Sandoz avait signé avec Samsung Bioepis en septembre dernier un accord lui donnant le droit de commercialiser une version générique de l'ustekinumab aux Etats-Unis, au Canada, en Europe, au Royaume-Uni et en Suisse.



Aux termes de l'accord, Samsung Bioepis reste néanmoins le responsable de la propriété intellectuelle, de la fabrication et de la fourniture de l'anticorps monoclonal.





Valeurs associées SANDOZ GROUP 34,91 CHF Swiss EBS Stocks -0,31%