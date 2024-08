Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sandoz: rebond du titre, UBS relève son objectif information fournie par Cercle Finance • 09/08/2024 à 16:40









(CercleFinance.com) - Le titre progresse en fin de journée de plus de 2% profitant de l'analyse du jour d'UBS récupérant ainsi l'ensemble des pertes d'hier.



UBS confirme son conseil à l'achat sur la valeur et relève son objectif de cours à 39,5 E (au lieu de 36 E) après l'annonce des résultats du 1er semestre 2024.



'Les résultats du premier semestre ont été mitigés, mais nous considérons que l'ampleur de la performance des biosimilaires est une raison de devenir plus positif' indique UBS.



A l'occasion de sa publication semestrielle, Sandoz annonce relever sa prévision de croissance des revenus, à un pourcentage à un chiffre 'moyen à élevé' à changes constants, et affiche une confiance renforcée dans une marge d'EBITDA core d'environ 20%.





