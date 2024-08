Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sandoz: prévision de croissance relevée pour 2024 information fournie par Cercle Finance • 08/08/2024 à 09:10









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication semestrielle, Sandoz annonce relever sa prévision de croissance des revenus, à un pourcentage à un chiffre 'moyen à élevé' à changes constants, et affiche une confiance renforcée dans une marge d'EBITDA core d'environ 20%.



Sur les six premiers mois de 2024, le fabricant suisse de génériques et de biosimilaires a vu sa marge d'EBITDA core s'améliorer de 2,1 points à 17,5%, pour des revenus en hausse de 6% à 5,05 milliards de dollars (+7% à changes constants).



'Nous prévoyons que la dynamique de nos activités se poursuivra au second semestre, avec une expansion des marges provenant d'un mix de produits favorable, de l'effet de levier des dépenses et de notre programme de transformation', estime son CEO Richard Saynor.



Par ailleurs, Sandoz fait part des nominations à son comité exécutif de Rebecca Guntern en tant que directrice commerciale, et de Christophe Delenta en tant que président Europe, tous deux à compter du 1er septembre prochain.





Valeurs associées SANDOZ GROUP 34,62 CHF Swiss EBS Stocks -3,11%