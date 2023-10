Sandoz: premier jour de cotation à la Six Swiss Exchange information fournie par Cercle Finance • 04/10/2023 à 09:58

(CercleFinance.com) - Sandoz célèbre aujourd'hui le premier jour de sa cotation avec l'introduction de ses actions à la Six Swiss Exchange en tant que société indépendante.



' La nouvelle société fait désormais partie des principaux indices boursiers de la SIX et bénéficie d'une cote de crédit ' investment grade ' de qualité qui lui confère une solide position concurrentielle ' indique le groupe.



Comme indiqué lors de la Journée des Marchés Financiers de Sandoz en juin dernier, six leviers stratégiques devraient générer de la valeur à long terme : un marché attractif, un leadership et une présence étendue, de multiples moteurs de croissance, l'amélioration des marges, l'accélération de trésorerie et un solide engagement en faveur du développement durable.



' Chez Sandoz, notre mission reste inchangée : être pionnier de l'accès pour les patients. Notre volonté est de mettre des médicaments de qualité à la disposition du plus grand nombre de patients, en tous lieux et par tous les moyens, y compris les plus novateurs. ' Gilbert Ghostine - Chairman Sandoz