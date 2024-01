Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sandoz: lancement de Tyruko en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 31/01/2024 à 11:07









(CercleFinance.com) - Sandoz annonce le lancement de Tyruko (natalizumab) en Allemagne à partir du 1er février. Développé par Polpharma Biologics, il s'agit du premier et seul biosimilaire autorisé pour le traitement de la sclérose en plaques récurrente-rémittente (SEP-RR).



Tyruko est indiqué comme traitement modificateur de la maladie (DMT) chez les adultes atteints de SEP-RR très active, soit la même indication que celle approuvée par la Commission européenne pour le médicament de référence Tysabri.



Sandoz a conclu un accord sur ce biosimilaire avec Polpharma Biologics en 2019. Grâce à une licence mondiale exclusive, l'ex-division génériques et biosimilaire de Novartis en détient les droits de commercialisation et de distribution sur tous les marchés.





