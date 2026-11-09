Sandoz lance son Owozy au Brésil

Sandoz annonce le lancement d'Owozy (sémaglutide, solution injectable) au Brésil, élargissant ainsi l'accès des patients à une nouvelle option thérapeutique de haute qualité à base de sémaglutide, sur l'un des marchés des GLP-1 les plus importants et à la croissance la plus rapide au monde.

Owozy a été développé par Adalvo et a obtenu, le 29 juillet 2026, une autorisation de mise sur le marché au Brésil pour le traitement du diabète de type 2. Il sera commercialisé dans ce pays par le partenaire local Biolab & Co, dans le cadre d'un accord signé plus tôt cette année.

Owozy est disponible sous la forme d'un dispositif d'administration prérempli (stylo jetable multidose). Il figure parmi les premières nouvelles options thérapeutiques à base de sémaglutide disponibles au Brésil, où le marché des GLP-1 est estimé à 2,7 MdsUSD.

"On estime que plus de 16,5 millions d'adultes au Brésil vivent avec le diabète, notamment le diabète de type 2, ce qui place le pays parmi ceux présentant la prévalence la plus élevée au monde", souligne le directeur général (CEO) de Sandoz, Richard Saynor.

Ce lancement constitue une nouvelle étape dans la mise en oeuvre de la stratégie GLP-1 présentée lors de la journée des investisseurs de Sandoz en septembre 2026, qui prévoyait notamment des lancements précoces de sémaglutide au Brésil et au Canada.