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Sandoz lance Ranluspec en Europe
information fournie par Zonebourse 12/11/2026 à 07:15

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Sandoz annonce le lancement européen de Ranluspec (ranibizumab), un produit approuvé par la Commission européenne en février 2026, qui présente une efficacité équivalente ainsi qu'un profil de sécurité comparable à ceux de son médicament de référence, Lucentis.

Ranluspec est développé, fabriqué et enregistré par le groupe pharmaceutique international Lupin. Sa commercialisation dans l'Union européenne, à l'exception de l'Allemagne, est assurée par le laboratoire suisse dans le cadre d'un partenariat commercial.

Ranluspec est indiqué dans le traitement de diverses maladies rétiniennes, notamment la DMLA humide, la baisse de l'acuité visuelle due à un oedème maculaire diabétique, la rétinopathie diabétique proliférante, la baisse de l'acuité visuelle due à un oedème maculaire secondaire à une occlusion veineuse rétinienne, ainsi que la baisse de l'acuité visuelle due à une néovascularisation choroïdienne.

On estime qu'environ 4 millions de personnes sont atteintes de DMLA humide en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Japon. Par ailleurs, entre 20% et 35% des personnes atteintes de diabète en Europe pourraient développer une rétinopathie diabétique.

Cette annonce constitue une première étape vers l'ambition Bio100 de Sandoz, qui vise à renforcer son leadership dans le domaine des biosimilaires, avec pour objectif de disposer d'un portefeuille de plus de 100 biosimilaires d'ici 2040, et consolide sa position en ophtalmologie.

Sandoz et Lupin ont annoncé en août 2025 la conclusion d'un partenariat commercial portant sur la commercialisation et l'approvisionnement d'un biosimilaire du ranibizumab. Aux termes de cet accord, Sandoz détient les droits exclusifs de commercialisation de Ranluspec dans l'ensemble de l'Union européenne, à l'exception de l'Allemagne, avec des droits semi-exclusifs en France.

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