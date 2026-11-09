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Sandoz lance Owozy, son premier sémaglutide, sur le marché brésilien
information fournie par Zonebourse 09/11/2026 à 09:12

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Le groupe pharmaceutique suisse a annoncé le lancement au Brésil d'Owozy (sémaglutide en solution injectable). Il s'agit du tout premier lancement de sémaglutide pour le groupe spécialisé dans les médicaments génériques et biosimilaires, ciblant l'un des marchés des analogues du GLP-1 les plus dynamiques au monde, estimé à environ 2,7 milliards de dollars.

Développé par Adalvo, Owozy a obtenu le 29 juillet 2026 l'approbation de l'autorité sanitaire brésilienne, l'Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), dans l'indication du diabète de type 2. Le traitement est conditionné sous forme de stylo jetable multidose prérempli.

Sa commercialisation et sa promotion au Brésil sont confiées au partenaire local Biolab & Co, dans le cadre d'un accord conclu plus tôt cette année. Le potentiel de diffusion est important : le Brésil compte plus de 16,5 millions d'adultes vivant avec le diabète, ce qui le place parmi les pays à plus forte prévalence, tandis qu'environ un tiers des malades (soit plus de 5 millions de personnes) ne sont pas encore diagnostiqués.

Pour Richard Saynor, directeur général de Sandoz, cette mise sur le marché concrétise la feuille de route stratégique dévoilée lors du Capital Markets Day de septembre 2026. Cette stratégie dédiée aux GLP-1 s'appuie également sur de récents jalons réglementaires : l'approbation du sémaglutide de Sandoz au Canada et l'acceptation du dossier réglementaire américain pour le développement interne d'un générique du tirzépatide.

Sur le plan comptable, Sandoz a toutefois précisé qu'aucune contribution financière significative issue de ce lancement au Brésil n'est attendue sur l'exercice en cours.

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