Sandoz lance Enzeevu sur le marché américain

Sandoz fait part du lancement aux États-Unis d'Enzeevu (aflibercept-abzv) 2 mg, approuvé sous forme de seringue préremplie, ainsi que de la conclusion d'un accord stratégique de commercialisation sous marque de distributeur, qui devrait accroître la diffusion du médicament et soutenir la croissance des ventes aux États-Unis dès 2027.

Enzeevu est autorisé dans le traitement de plusieurs maladies rétiniennes, notamment la DMLA néovasculaire (forme humide), l'oedème maculaire consécutif à une occlusion veineuse rétinienne (OVR), la rétinopathie diabétique et l'oedème maculaire diabétique. Ces pathologies touchent collectivement plus de 30 millions d'Américains.

Sandoz a obtenu l'autorisation de la FDA américaine pour Enzeevu en août 2024, sous la même forme pharmaceutique, selon la même voie d'administration et dans la même présentation que le médicament de référence Eylea (aflibercept). Son équivalence clinique en matière d'efficacité et de sécurité a été démontrée.

Parallèlement, Sandoz a conclu un accord pluriannuel de commercialisation sous marque de distributeur sur le marché américain. Le groupe de santé suisse fabriquera Enzeevu en vue de cette commercialisation à partir de la mi-2027. L'accord prévoit par ailleurs des volumes de commandes garantis à compter du 2e semestre 2027.

Le lancement d'Enzeevu renforce la position de Sandoz en ophtalmologie, après l'acquisition du biosimilaire américain Cimerli (ranibizumab-eqrn) en 2024 et le lancement européen d'Afqlir (aflibercept) en 2025. Il illustre également l'engagement de Sandoz envers son ambition Bio100, qui vise à porter son portefeuille à plus de 100 biosimilaires d'ici 2040.