Sandoz: deux biosimilaires lancés au Canada

(CercleFinance.com) - Sandoz a annoncé lundi le lancement au Canada de deux biosimilaires du denosumab, le traitement d'Amgen contre l'ostéoporose.



Le laboratoire suisse, spécialisé dans les génériques, souligne que Jubbonti et Wyost ont été approuvés pour toutes les indications du médicament de référence.



Jubbonti, proposé en solution de 60 mg/mL en seringue préremplie à usage unique, a été autorisé pour le traitement de l'ostéoporose et l'augmentation de la masse osseuse.



Quant à Wyost - commercialisé en solution de 120 mg/1,7 mL en injection sous-cutanée - il a été approuvé pour la prévention des fractures osseuses chez les personnes atteintes d'un cancer métastatique des os ainsi que pour le traitement des tumeurs osseuses à cellules géantes chez les adultes.





