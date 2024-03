Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sandoz: des changements au conseil et à la direction information fournie par Cercle Finance • 05/03/2024 à 08:18









(CercleFinance.com) - Sandoz annonce que son conseil d'administration proposera l'élection de Mathai Mammen et de Michael Rechsteiner comme nouveaux membres du conseil, lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires prévue le 30 avril.



Par ailleurs, à l'issue de cette AG, Remco Steenbergen quittera le conseil d'administration pour devenir membre du comité exécutif et prendre la responsabilité de directeur financier de Sandoz à compter du 1er juillet prochain.



Remco Steenbergen doit succéder alors à Colin Bond qui restera en poste jusqu'à l'arrivée de son successeur et continuera à soutenir le comité exécutif en tant que conseiller principal par la suite jusqu'à son départ à la retraite.





