Sandoz: croissance de 5% du CA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Sandoz annonce pour le premier trimestre 2024 un chiffre d'affaires de 2,49 milliards de dollars, en hausse de 5% en données brutes et de 6% à taux de change constants, croissance à laquelle l'ensemble des zones géographiques ont contribué.



Le groupe de santé suisse précise que ses ventes de biosimilaires ont connu un nouveau trimestre de croissance à deux chiffres (+21%), tandis que celles de médicaments génériques sont demeurées en ligne avec leur niveau de l'exercice précédent.



Sandoz réitère ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2024, s'attendant à ce que son chiffre d'affaires augmente dans le milieu de la fourchette à un chiffre à taux de change constants et que sa marge d'EBITDA coeur soit d'environ 20%.





