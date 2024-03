Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sandoz: baisse de 22% du BPA core en 2023 information fournie par Cercle Finance • 13/03/2024 à 10:29









(CercleFinance.com) - Sandoz publie au titre de 2023 un BPA core en baisse de 22% à 2,20 dollars et une marge d'EBITDA core en repli de 3,2 points à 18,1%, pour des revenus de 9,65 milliards de dollars, en hausse de 7% à taux de change constants (+6% en données brutes).



Le volume a contribué à hauteur de 10 points à la croissance, partiellement compensé par l'érosion des prix de trois points. La croissance a été tirée par une forte demande, des lancements de produits et la performance continue d'Omnitrope et d'Hyrimoz.



Pour l'année 2024, le fabricant suisse de médicaments génériques et biosimilaires vise une croissance des revenus 'dans le milieu de la plage à un chiffre à taux de change constants' et une marge d'EBITDA core d'environ 20%.





