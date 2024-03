Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sandoz: approbation de Wyost et Jubbonti par la FDA information fournie par Cercle Finance • 06/03/2024 à 07:42









(CercleFinance.com) - Sandoz annonce que la FDA des Etats-Unis a approuvé Wyost (denosumab-bbdz) et Jubbonti (denosumab-bbdz), comme premiers et seuls biosimilaires du denosumab, pour traiter toutes les indications des médicaments de référence Xgeva et Prolia.



'Le denosumab peut traiter la perte osseuse primaire et secondaire, comme l'ostéoporose, ainsi que les événements squelettiques liés au cancer', rappelle Keren Haruvi, présidente de Sandoz Amérique du Nord.



Compte tenu des litiges en cours concernant les brevets liés à ces produits, le groupe suisse de médicaments génériques et biosimilaires ne précise pas le calendrier ou d'autres détails de lancement pour le moment.





Valeurs associées SANDOZ GROUP Swiss EBS Stocks 0.00%