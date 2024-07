Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sandoz: approbation de Pyzchiva aux Etats-Unis information fournie par Cercle Finance • 01/07/2024 à 10:30









(CercleFinance.com) - Sandoz annonce que la FDA des États-Unis a approuvé la commercialisation de son biosimilaire Pyzchiva (ustekinumab-ttwe) pour toutes les indications du médicament de référence Stelara (ustekinumab), son lancement étant prévu en février 2025.



Stelara est autorisé pour traiter des patients adultes ou pédiatriques atteints de maladies telles que le psoriasis en plaques, le rhumatisme psoriasique actif, la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse.



En outre, la FDA a provisoirement déterminé que Pyzchiva serait interchangeable avec le médicament de référence, car il est actuellement soumis à une période d'exclusivité non expirée pour les premiers produits biologiques biosimilaires interchangeables.





