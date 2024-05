Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sandoz: AMM pour Wyost et Jubbonti dans l'UE information fournie par Cercle Finance • 22/05/2024 à 09:30









(CercleFinance.com) - Sandoz annonce que la Commission européenne a accordé l'autorisation de mise sur le marché (AMM) de Wyost et Jubbonti, les premières et seules versions biosimilaires des médicaments Xgeva et Prolia d'Amgen en Europe.



Les deux produits sont approuvés dans l'Union Européenne pour toutes les indications des médicaments de référence, à savoir les traitements des maladies osseuses liées au cancer pour Wyost et de l'ostéoporose pour Jubbonti.



Cette approbation se fonde sur un solide programme de développement confirmant que ces biosimilaire correspondent aux médicaments de référence en termes de sécurité, d'efficacité et de qualité. Sandoz prévoit de les lancer à partir de novembre 2025.





