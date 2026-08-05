SanDisk prévoit un chiffre d'affaires trimestriel en hausse grâce à la demande liée à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Sandisk SNDK.O a annoncé mercredi un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux prévisions, misant sur la hausse de la demande pour ses puces mémoire utilisées dans les centres de données dédiés à l'IA.

L'action de la société basée à Milpitas, en Californie, a chuté de plus de 3 % en séance prolongée, après avoir plus que quintuplé cette année, dans le sillage d'une remontée générale des valeurs du secteur de la mémoire et du stockage, alimentée par la hausse des prix des puces et l'optimisme quant à la demande liée à l'IA.

Voici quelques détails supplémentaires:

* La société prévoit un chiffre d’affaires pour le premier trimestre compris entre 10,30 et 10,80 milliards de dollars, dont la valeur médiane est supérieure à l’estimation moyenne des analystes de 10,47 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Le bénéficetrimestriel ajustédevrait se situer entre 44 et 46 dollars par action, soit un niveau supérieur aux estimations de 43,12 dollars.

* La croissance rapide de l’IA générative a stimulé la demande pour les disques SSD d’entreprise et les puces de mémoire flash de SanDisk, les centres de données ayant besoin de capacités de stockage et de calcul accrues.

* Le chiffre d’affaires de la société lié aux centres de données au quatrième trimestre a plus que doublé par rapport au troisième trimestre pour atteindre 2,98 milliards de dollars, couronnant ainsi une année solide pour l’entreprise depuis sa scission d’avec Western Digital WDC.O début 2025.

* SanDisk a annoncé un chiffre d’affaires de 8,97 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, dépassant les estimations qui s’élevaient à 8,39 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté s’est établi à 39,25 dollars par action, dépassant les estimations de 34,45 dollars.

* La société a indiqué avoir signé cinq accords supplémentaires dans le cadre de son nouveau modèle économique depuis avril, dont trois avec de nouveaux clients et deux prolongations de contrats existants.

* Le conseil d’administration de SanDisk a approuvé un programme supplémentaire de rachat d’actions de 14 milliards de dollars, portant ainsi le montant total de l’autorisation de rachat restante à 15,5 milliards de dollars.