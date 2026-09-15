Sanders et Bannon appellent à encadrer l'IA alors que l'inquiétude grandit au sein de la population

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Bannon estime que le Congrès ne devrait pas empêcher les États d'appliquer leurs propres règles en matière d'IA

* Un sondage Reuters/Ipsos révèle que 77 % des personnes interrogées craignent que les centres de données fonctionnant à l'IA n'entraînent une hausse des coûts d'électricité

* Sanders et Greg Casar appellent à suspendre les outils d’IA susceptibles de nuire au gouvernement américain

* Trump a déclaré que les mesures de protection existantes permettent déjà de faire face aux risques d'utilisation abusive

(Ajout de commentaires de Bernie Sanders, du président de la FTC, de Mike Johnson et de Bernie Moreno; contexte tout au long de l'article; modification de la date de publication au 15)

par Courtney Rozen

Le sénateur américain progressiste Bernie Sanders et Steve Bannon, un proche allié du président Donald Trump,ont appelé mardi à l'instauration de restrictions sur les systèmes d'IA, réunissant ainsi deux adversaires politiques autour de la crainte que cette technologie ne nuise à l'humanité.

Les deux hommes devaient intervenir lors d’un même rassemblement à Washington, alors que les inquiétudes concernant les risques liés à l’IA s’étendent au-delà de Washington et de la Silicon Valley.

Prenant la parole en premier, Sanders, qui se définit lui-même comme un socialiste démocratique, a mis en garde contre la "menace croissante" que représente l’IA et a déclaré que ce secteur devait être réglementé par des règles de sécurité contraignantes.

"L’IA a le potentiel de supprimer des dizaines de millions d’emplois, de faire disparaître des professions entières et de compliquer l’accès de nos jeunes au marché du travail."

Il a ajouté: "Comme de nombreux scientifiques le craignent, cette technologie échappera au contrôle humain, avec des conséquences potentiellement catastrophiques."

Sanders a été applaudi par l’assemblée lorsqu’il a critiqué les dirigeants du secteur technologique pour leur centralisation du contrôle sur les technologies d’IA, notamment Elon Musk, directeur général de SpaceX et ancien conseiller de Trump.

"Le mois dernier, nous avons appris que l’IA avait été utilisée pour la toute première fois pour créer de nouveaux virus. Entre de mauvaises mains, cela pourrait déboucher sur de nouvelles armes biologiques et une éventuelle pandémie mondiale susceptible de causer la mort de dizaines de millions de personnes", a déclaré Sanders.

Bannon, ancien stratège de la Maison Blanche pendant le premier mandat présidentiel de Trump, a critiqué l’approche de Trump en matière de supervision de l’IA, attribuant clairement aux entreprises technologiques la responsabilité du refus du président de réglementer cette technologie. Dans son podcast de lundi, Bannon a déclaré que le Congrès ne devrait pas adopter de lois interdisant aux États d’appliquer leurs propres règles concernant cette technologie.

DES ALLIÉS INATTENDUS

La décision de Sanders et de Bannon, qui se situent aux antipodes du spectre idéologique américain, de prendre la parole lors du même rassemblement mardi souligne à quel point les inquiétudes concernant l’IA et les centres de données transcendent les clivages politiques et donnent lieu à des alliances politiques improbables.

Lundi, Trump a minimisé les inquiétudes exprimées ce week-end par des dirigeants du secteur concernant l’utilisation abusive de l’intelligence artificielle pouvant nuire aux personnes, affirmant que les États-Unis disposaient déjà de garde-fous pour cette technologie puissante.

Soutenant la position de Trump mardi, le président républicain de la Chambre des représentants américaine, Mike Johnson, a déclaré qu’il ne pouvait y avoir de moratoire sur le développement de l’intelligence artificielle sans perdre l’avantage concurrentiel face à la Chine, et que les entreprises du secteur de l’IA pouvaient s’autoréguler.

"Elles peuvent s’autoréguler. Elles n’ont pas besoin que le gouvernement leur dise de ralentir. Si elles veulent ralentir, elles n’ont qu’à le faire", a déclaré M. Johnson aux journalistes.

L’idée selon laquelle une réglementation nuirait à la capacité des entreprises américaines à rivaliser avec leurs homologues chinoises est partagée par des dirigeants du secteur technologique, notamment Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O .

Des sondages récents ont révélé qu’une majorité d’Américains craignent que cette technologie ne soit utilisée pour supprimer des emplois, augmenter les coûts pour les familles ou causer d’autres préjudices sociaux.

RETOUR DE LA PAUSE ESTIVALE

La Chambre des représentants des États-Unis a mis fin lundi à sa longue pause estivale. Les membres de la Chambre et du Sénat ont alors tenu des discussions en privé pour déterminer s’il fallait ou non légiférer sur l’IA, en particulier après que Donald Trump eut déclaré qu’aucune mesure législative n’était nécessaire.

Le Congrès a déjà été critiqué par le passé pour son manque d’expertise collective nécessaire pour encadrer ou réglementer les entreprises technologiques.

S'adressant à Reuters, le sénateur républicain de l'Ohio Bernie Moreno a déclaré: "Ce processus législatif prend tellement de temps. Imaginez l'IA dans quatre ans. Nous traitons de sujets qui n'auront même plus d'actualité d'ici là."

Dans plusieurs États, des habitants ont également contesté des projets de nouveaux centres de données, un élément essentiel de l’essor de l’IA. Selon un sondage Reuters/Ipsos publié en juin , 77 % des Américains craignent que les centres de données alimentés par l’IA n’entraînent une hausse des coûts d’électricité.

Jacob Coxon, chercheur chez Anthropic , a retenu l’attention du public la semaine dernière en annonçant qu’il démissionnait de l’entreprise, en partie parce que "les personnes qui développent l’IA croient sincèrement qu’elle pourrait tous nous tuer d’ici la fin de la décennie".

Mardi également, Andrew Ferguson, président de la Commission fédérale du commerce des États-Unis, a exprimé ses soupçons concernant les entreprises spécialisées dans l’IA qui sollicitent des exemptions de concurrence tout en faisant pression en faveur de nouvelles réglementations.

Reuters avait précédemment rapporté que des sénateurs américains débattaient d’un projet de loi visant à empêcher les États d’appliquer leurs propres lois régissant certains risques posés par les modèles d’IA. Auparavant, les tentatives visant à restreindre les lois étatiques sur l’IA avaient échoué au Sénat américain.

Sanders et Bannon ont pris la parole lors du même événement que la présidente de l’AFL-CIO, Liz Shuler, qui dirige la plus grande fédération syndicale des États-Unis.

Sanders, aux côtés du député progressiste Greg Casar, a appelé les États-Unis à adopter une législation visant à suspendre le développement d’outils d’IA capables de "renverser ou de saper le gouvernement américain", jusqu’à ce que le gouvernement crée une nouvelle agence chargée de contrôler cette technologie. Casar et Sanders n’ont pas donné de détails à ce sujet.