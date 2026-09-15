Sanders et Bannon appellent à encadrer l'IA alors que l'inquiétude grandit au sein de la population

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Bannon estime que le Congrès ne devrait pas empêcher les États d'appliquer leurs propres règles en matière d'IA

* Un sondage Reuters/Ipsos révèle que 77 % des personnes interrogées craignent que les centres de données alimentés par l’IA n’entraînent une hausse des coûts d’électricité

* Sanders et Greg Casar appellent à suspendre les outils d'IA susceptibles de nuire au gouvernement américain

* Trump a déclaré que les mesures de protection existantes permettent déjà de faire face aux risques d’utilisation abusive

(Ajout des commentaires de Bannon)

par Courtney Rozen

Le sénateur américain progressiste Bernie Sanders et Steve Bannon, un proche allié du président Donald Trump,ont appelé mardià des restrictions sur les systèmes d’IA, réunissantainsi deux adversaires politiques autour de la crainte que cette technologie ne nuise à l’humanité.

Tous deux se sont exprimés lors d’un même rassemblement à Washington et ont mis en garde contre les conséquences potentiellement catastrophiques de l’IA pour l’humanité, alors que les inquiétudes concernant ses risques s’étendent bien au-delà de Washington et de la Silicon Valley.

Prenant la parole en premier, Sanders, qui se décrit lui-même comme un socialiste démocratique, a mis en garde contre la « menace croissante » que représente l’IA et a déclaré que ce secteur devait être réglementé par des règles de sécurité contraignantes.

«L’IA a le potentiel de supprimer des dizaines de millions d’emplois, de faire disparaître des professions entières et de compliquer l’accès de nos jeunes au marché du travail.»

Il a ajouté: « Comme de nombreux scientifiques le craignent, cette technologie échappera au contrôle humain, avec des conséquences potentiellement catastrophiques. »

Sanders a été applaudi par l’assemblée lorsqu’il a critiqué les dirigeants du secteur technologique pour leur centralisation du contrôle sur les technologies d’IA, notamment Elon Musk, directeur général de SpaceX et ancien conseiller de Trump.

« Le mois dernier, nous avons appris que l’IA avait été utilisée pour la toute première fois pour créer de nouveaux virus. Entre de mauvaises mains, cela pourrait déboucher sur de nouvelles armes biologiques et une éventuelle pandémie mondiale susceptible de causer la mort de dizaines de millions de personnes », a déclaré Sanders.

Sanders a appelé Trump à négocier un traité avec le président chinois Xi Jinping lors de leur sommet de la semaine prochaine afin de suspendre le développement de l’IA.

Bannon, ancien stratège de la Maison Blanche sous le premier mandat présidentiel de Trump, a critiqué l’approche de Trump en matière de supervision de l’IA, attribuant clairement aux entreprises technologiques la responsabilité du refus du président de réglementer cette technologie. Dans son podcast de lundi, Bannon a déclaré que le Congrès ne devrait pas adopter de lois interdisant aux États d’appliquer leurs propres règles concernant cette technologie.

Mardi, Steve Bannon a qualifié l’IA d’enjeu majeur de notre époque.

« Voici ce que nous devons faire en premier lieu: ralentir le rythme afin de pouvoir comprendre exactement ce qui se passe », a déclaré Bannon. Il a salué la manière dont Sanders a résumé les risques liés à l’IA et a affirmé que le pays devait dépasser les clivages partisans sur cette question.

« Je ne pense pas qu’on puisse trouver des partisans plus intransigeants que Bernie Sanders à gauche et Steve Bannon à droite », a-t-il déclaré.

Bannon a estimé que le Congrès mettrait trop de temps à adopter une législation visant à ralentir le développement de l’IA. « Il faudra que ce soit une mesure exécutive », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que les États-Unis devaient priver la Chine d'accès aux puces informatiques fabriquées aux États-Unis.

DES ALLIÉS INATTENDUS

La décision de Sanders et de Bannon, qui se situent aux antipodes du clivage idéologique américain, de prendre la parole lors du même rassemblement mardi souligne à quel point les inquiétudes concernant l’IA et les centres de données transcendent les clivages politiques et donnent lieu à des alliances politiques improbables.

Lundi, Trump a minimisé les inquiétudes exprimées ce week-end par des dirigeants du secteur concernant l’utilisation abusive de l’intelligence artificielle pouvant nuire aux personnes, affirmant que les États-Unis disposaient déjà de garde-fous pour cette technologie puissante.

Soutenant mardi la position de Trump, le président républicain de la Chambre des représentants, Mike Johnson, a déclaré qu’il ne pouvait y avoir de moratoire sur le développement de l’intelligence artificielle sans perdre l’avantage concurrentiel face à la Chine, et que les entreprises du secteur de l’IA pouvaient s’autoréguler.

« Elles peuvent s’autoréguler. Elles n’ont pas besoin que le gouvernement leur dise de ralentir. Si elles veulent ralentir, elles n’ont qu’à le faire », a déclaré M. Johnson aux journalistes.

L’idée selon laquelle la réglementation nuirait à la capacité des entreprises américaines à rivaliser avec leurs homologues chinoises est partagée par des dirigeants du secteur technologique, notamment Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O .

Des sondages récents ont révélé qu’une majorité d’Américains craignent que cette technologie ne soit utilisée pour supprimer des emplois, augmenter les coûts pour les familles ou causer d’autres préjudices sociaux.

RETOUR DE LA PAUSE ESTIVALE

La Chambre des représentants des États-Unis a mis fin lundi à sa longue pause estivale. Les membres de la Chambre et du Sénat ont alors tenu des discussions en privé pour déterminer s'il fallait ou non légiférer sur l'IA, en particulier après que Donald Trump eut déclaré qu'aucune mesure législative n'était nécessaire.

Le Congrès a déjà été critiqué par le passé pour son manque d’expertise collective nécessaire pour encadrer ou réglementer les entreprises technologiques.

S'adressant à Reuters, le sénateur républicain de l'Ohio Bernie Moreno a déclaré: « Ce processus législatif prend tellement de temps. Imaginez l'IA dans quatre ans. Nous traitons de sujets qui ne seront même plus d'actualité dans quatre ans. »

Dans plusieurs États, des habitants ont également contesté des projets de construction de nouveaux centres de données, un élément essentiel de l’essor de l’IA. Selon un sondage Reuters/Ipsos publié en juin , 77 % des Américains craignent que les centres de données alimentés par l’IA n’entraînent une hausse des coûts d’électricité.

Jacob Coxon, chercheur chez Anthropic , a retenu l’attention du public la semaine dernière en annonçant qu’il démissionnait de l’entreprise, en partie parce que « les personnes qui développent l’IA croient sincèrement qu’elle pourrait tous nous tuer d’ici la fin de la décennie ».

Mardi également, Andrew Ferguson, président de la Commission fédérale du commerce des États-Unis, a exprimé ses soupçons concernant les entreprises d’IA qui sollicitent des exemptions en matière de concurrence tout en faisant pression en faveur de nouvelles réglementations.

Reuters avait précédemment rapporté que des sénateurs américains débattaient d’un projet de loi visant à empêcher les États d’appliquer leurs propres lois régissant certains risques posés par les modèles d’IA. Auparavant, les tentatives visant à restreindre les lois des États en matière d’IA avaient échoué au Sénat américain.

Sanders et Bannon ont pris la parole lors du même événement que Liz Shuler, présidente de l’AFL-CIO, qui dirige la plus grande fédération syndicale des États-Unis.

Sanders, aux côtés du député progressiste Greg Casar, a appelé les États-Unis à adopter une législation visant à suspendre le développement d’outils d’IA capables de « renverser ou de saper le gouvernement américain », jusqu’à ce que le gouvernement crée une nouvelle agence chargée de contrôler cette technologie. Casar et Sanders n’ont pas donné de détails.