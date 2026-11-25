(Zonebourse.com) - Dans sa décision du 18 novembre 2026 (SAN-2026-08), la Commission des sanctions de l'AMF a prononcé à l'égard de la société Auris Gestion et de deux de ses dirigeants, Marc de Saint Denis et Sébastien Grasset, des sanctions pécuniaires s'élevant respectivement à 550 000 euros, 100 000 euros et 50 000 euros. A la suite de la publication du communiqué de l'AMF en date du 20 novembre, des précisions factuelles tirées de la décision complète sont à prendre en compte afin d'en restituer exactement le périmètre et la portée.

Il ressort tout d'abord de la décision qu'aucun avertissement et aucune sanction disciplinaire n'ont été prononcés contre Auris Gestion et ses dirigeants, mais uniquement des sanctions pécuniaires réduites de moitié par rapport aux réquisitions.

Traçabilité des recommandations

La Commission des sanctions a retenu que la traçabilité des recommandations fournies par les conseillers en investissements financiers et des décisions de gestion prises consécutivement était lacunaire, puisque seul le sens des recommandations était consigné. La décision SAN-2026-08 distingue les recommandations formulées par les conseillers en investissements financiers (CIF) des décisions de gestion relevant des gérants. Elle ne caractérise ainsi pas une remise en cause de l'indépendance de la société de gestion, mais relève la nécessité d'un formalisme renforcé en matière de traçabilité.

Rétrocessions versées aux CIF

L'AMF a également considéré que la société de gestion a rétrocédé à tort des frais de gestion à des conseillers en investissements financiers, pour un montant de plus de 100 000 euros, qui n'avaient fourni aucune prestation de manière effective ou dont les recommandations étaient manifestement insuffisantes. La Commission a retenu un grief portant précisément sur 102 550,13 euros de rétrocessions concernant six CIF au cours de la période examinée (4 ans), pour insuffisance ou absence de prestations accomplies.

Commissions versées à la société de services

L'AMF a par ailleurs considéré injustifiées des commissions versées par la société de gestion à la société de services d'un groupement de conseillers en investissements financiers (CIF) qui ne lui avait pas fourni de manière effective la prestation contractuellement convenue. La décision précise que ces sommes, d'un montant total de 420 904 euros, étaient supportées par Auris Gestion et non directement mises à la charge des fonds ou de leurs porteurs.

Conflit d'intérêts

En outre, la Commission a constaté que certains conseillers en investissements financiers, qui fournissaient des recommandations aux fonds sur mesure, étaient également apporteurs de clients en gestion sous mandat et étaient rémunérés pour les deux services. Elle a considéré que cette situation était génératrice d'un conflit d'intérêts car la société de gestion aurait pu investir les portefeuilles des clients apportés par un conseiller en investissements financiers dans le fonds sur mesure conseillé par celui-ci, au détriment de l'intérêt du client, dans le but de le fidéliser en accroissant sa rémunération. Sur ce point, l a Commission a retenu une carence dans l'identification et le traitement de ce conflit d'intérêts. Elle relève néanmoins le caractère marginal du nombre de mandats concernés.

Enfin, concernant les facteurs de durabilité, la Commission a constaté, pour l'un des fonds gérés, l'absence de matérialisation des décisions de gestion et a considéré que cela ne lui permettait pas de s'assurer que ces facteurs avaient bien été analysés au moment de l'investissement et non seulement vérifiés postérieurement à celui-ci.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours.

Auris Gestion est une société de gestion de portefeuille qui a notamment pour activité de gérer et de commercialiser des fonds sur mesure, c'est-à-dire des fonds créés avec le concours de conseillers en investissements financiers ayant, au préalable, identifié un besoin spécifique auprès de leurs propres clients et s'étant, pendant la durée de vie des fonds, engagés à fournir aux fonds des recommandations d'investissement.

Cette publication fait suite à notre précédent article intitulé "L'AMF sanctionne Auris Gestion" qui reprenait le communiqué de presse de l'autorité financière.

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