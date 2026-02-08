Sanae Takaichi en passe de remporter une victoire écrasante aux élections au Japon

La première dirigeante du Japon a convoqué des élections anticipées pour l'hiver

Sanae Takaichi jouit d'une forte cote de popularité depuis qu'elle est devenue Première ministre en octobre

Mais son règne a tendu les relations avec Pékin et ébranlé les marchés

La coalition de la Première ministre japonaise Sanae Takaichi est en passe de remporter une victoire écrasante lors des élections de dimanche , selon les sondages de sortie des urnes, ouvrant la voie à ses réductions d'impôts qui ont effrayé les marchés financiers et à ses dépenses militaires visant à contrer la Chine.

Le Parti libéral démocrate de Sanae Takaichi et son partenaire de coalition, le Parti japonais de l'innovation, connu sous le nom d'Ishin, pourraient obtenir jusqu'à 366 des 465 sièges de la chambre basse, plus puissante, une supermajorité qui faciliterait son programme législatif, selon la chaîne de télévision publique NHK.

Le PLD avait déjà obtenu à lui seul les 233 sièges nécessaires à une majorité environ 90 minutes après la fermeture des bureaux de vote. Son parti devrait remporter jusqu'à 328 sièges, ce qui constituerait le meilleur résultat de son histoire.

La première Première ministre du Japon, âgée de 64 ans, a convoqué des élections anticipées, rares en hiver, afin de tirer parti de sa cote de popularité élevée depuis qu'elle a été portée à la tête du parti au pouvoir, le PLD, à la fin de l'année dernière.

LES ÉLECTIONS HIVERNALES DE SANAE TAKAICHI PORTENT LEURS FRUITS

Les électeurs ont été attirés par son franc-parler et son image de travailleuse acharnée, mais ses tendances nationalistes et l'accent mis sur la sécurité ont tendu les relations avec le puissant voisin chinois, tandis que ses promesses de réductions d'impôts ont ébranlé les marchés financiers.

Les habitants se sont frayé un chemin dans la neige pour aller voter, les chutes de neige record dans certaines parties du pays ayant entravé la circulation et contraint certains bureaux de vote à fermer plus tôt que prévu.

Il s'agit seulement de la troisième élection de l'après-guerre organisée en février, les élections étant généralement convoquées au cours de mois plus cléments.

À l'extérieur d'un bureau de vote dans la ville d'Uonuma, dans la préfecture montagneuse de Niigata, l'enseignant Kazushige Cho, 54 ans, a bravé des températures négatives et une épaisse couche de neige pour voter pour le Parti libéral démocrate de Sanae Takaichi.

"J'ai l'impression qu'elle crée un sens de l'orientation, que tout le pays se serre les coudes et va de l'avant. Cela me touche vraiment", a-t-il déclaré.

Mais la promesse électorale de Sanae Takaichi de suspendre la taxe de vente de 8 % sur les produits alimentaires afin d'aider les ménages à faire face à la hausse des prix a effrayé les investisseurs, qui se demandent comment le pays le plus endetté des économies avancées financera ce plan.

"Ses projets de réduction de la taxe sur la consommation laissent de grands points d'interrogation quant au financement et à la manière dont elle va s'y prendre pour que l'arithmétique s'additionne", a déclaré Chris Scicluna, responsable de la recherche chez Daiwa Capital Markets Europe à Londres.

Yoshinobu Tsutsui, directeur du Keidanren, le principal lobby économique japonais, s'est félicité de ce résultat qui rétablit la stabilité politique. "L'économie japonaise se trouve désormais à un tournant décisif pour parvenir à une croissance durable et forte", a-t-il déclaré.

Le PLD, qui a gouverné le Japon pendant la quasi-totalité de l'après-guerre, avait perdu le contrôle des deux chambres lors des élections des 15 derniers mois sous la présidence de Shigeru Ishiba, le prédécesseur de Sanae Takaichi.

LA "DAME DE FER" JAPONAISE S'ATTIRE LES FOUDRES DE LA CHINE

Sanae Takaichi, qui dit s'inspirer de la "Dame de fer" britannique Margaret Thatcher, a acquis une popularité considérable sur les réseaux sociaux et auprès des jeunes électeurs, comme le montrent les sondages d'opinion.

Elle a même suscité un engouement pour le "sanakatsu" , que l'on pourrait traduire par "Sanae-mania", les produits qu'elle utilise, comme son sac à main et le stylo rose avec lequel elle prend des notes au parlement, étant très demandés.

Le président américain Donald Trump - que Sanae Takaichi a accueilli à Tokyo peu après sa nomination au poste de Première ministre en octobre, le couvrant de cadeaux de golf - lui a accordé la semaine dernière son "soutien total".

La Chine suivra également de près les résultats.

Quelques semaines après son entrée en fonction, Sanae Takaichi a déclenché le plus grand conflit avec Pékin depuis plus d'une décennie en exposant publiquement la manière dont Tokyo pourrait répondre à une attaque chinoise contre Taïwan.

La Chine a répondu par plusieurs contre-mesures économiques, notamment en demandant à ses citoyens de ne pas se rendre au Japon.

Un mandat fort de Sanae Takaichi pourrait également accélérer ses projets de renforcement des défenses japonaises, ce qui ne manquerait pas de susciter la colère de Pékin, qui lui reproche de vouloir faire revivre son passé militariste.

Le ministre japonais de la défense, Shinjiro Koizumi, a déclaré aux chaînes de télévision, alors que les résultats des élections tombaient, qu'il souhaitait mettre en œuvre "rapidement" des politiques visant à renforcer la défense du Japon tout en poursuivant le dialogue avec la Chine.

"Pékin ne se réjouira pas de la victoire de Sanae Takaichi", a déclaré David Boling, directeur de l'Asia Group, une société qui conseille les entreprises sur les risques géopolitiques.

"La Chine doit maintenant faire face à la réalité: elle est fermement en place et ses efforts pour l'isoler ont complètement échoué.