Samsung serait en pourparlers pour racheter Modine, une entreprise spécialisée dans le refroidissement des centres de données, selon Bloomberg News

Samsung Electronics 005930.KS serait en pourparlers en vue d'acquérir Modine Manufacturing MOD.N , un fabricant de systèmes de refroidissement pour centres de données coté aux États-Unis, a rapporté jeudi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Les deux sociétés discutent d'un accord potentiel qui pourrait aboutir dès les prochaines semaines, ajoute l'article.

L'action Modine a bondi de 29 % en séance prolongée à la suite de cette information. La société affichait une capitalisation boursière de 5,6 milliards de dollars jeudi, selon les données compilées par LSEG.

Aucune décision définitive n’a encore été prise et les négociations pourraient encore échouer, précise l’article, ajoutant qu’un autre repreneur pourrait également se manifester.

Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement cette information. Samsung et Modine n’ont pas pu être joints dans l’immédiat pour commenter cette information.