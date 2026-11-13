Samsung serait en pourparlers pour racheter Modine, une entreprise spécialisée dans le refroidissement des centres de données, selon Bloomberg News

Samsung Electronics 005930.KS serait en pourparlers en vue d'acquérir Modine Manufacturing MOD.N , un fabricant de systèmes de refroidissement pour centres de données coté aux États-Unis, a rapporté jeudi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.
Les deux sociétés discutent d'un accord potentiel qui pourrait aboutir dès les prochaines semaines, ajoute l'article.
L'action Modine a bondi de 29 % en séance prolongée à la suite de cette information. La société affichait une capitalisation boursière de 5,6 milliards de dollars jeudi, selon les données compilées par LSEG.
Aucune décision définitive n’a encore été prise et les négociations pourraient encore échouer, précise l’article, ajoutant qu’un autre repreneur pourrait également se manifester.
Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement cette information. Samsung et Modine n’ont pas pu être joints dans l’immédiat pour commenter cette information.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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