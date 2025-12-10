 Aller au contenu principal
Samsung SDI signe un contrat de 1,4 milliard de dollars pour la fourniture de batteries LFP à un client américain
information fournie par Reuters 10/12/2025 à 00:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte aux paragraphes 3 à 7)

La société sud-coréenne Samsung SDI a déclaré mercredi que son unité Samsung SDI America avait signé un contrat pour la fourniture de batteries au phosphate de fer lithié (LFP) à une société américaine de développement et d'exploitation d'infrastructures énergétiques.

Le contrat est évalué à plus de 2 trillions de wons (1,36 milliard de dollars), a déclaré Samsung SDI dans un communiqué, ajoutant que les livraisons s'étaleront sur trois ans à partir de 2027.

L'entreprise n'a pas donné le nom du client.

Les batteries prismatiques LFP qui seront fournies dans le cadre de l'accord seront fabriquées en convertissant les lignes de production existantes dans l'usine américaine de Samsung SDI, a déclaré le fabricant de batteries.

Samsung SDI, qui construit et exploite conjointement avec Stellantis STLAM.MI une usine de batteries pour véhicules électriques destinée au marché américain des VE, a indiqué qu'elle avait réorienté certaines lignes de production vers les batteries pour systèmes de stockage d'énergie en réponse à l'évolution de la demande locale.

Les batteries de stockage d'énergie ont une composition chimique similaire à celle des batteries automobiles et sont utilisées pour alimenter des installations telles que les centres de données.

Les fabricants de batteries sud-coréens réaffectent les lignes de production de batteries pour véhicules électriques à la production de systèmes de stockage d'énergie, car ils doivent faire face à la suppression progressive des subventions américaines. (1 $ = 1 468,9400 wons)

Valeurs associées

STELLANTIS
10,098 EUR MIL -1,77%
